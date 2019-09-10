Против совладельца Нота-банка Ерохина возбудили еще одно уголовное дело

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Следственный департамент МВД России возбудил еще одно уголовное дело в отношении совладельца Нота-банка Дмитрия Ерохина, осужденного на 8,5 года колонии по делу о хищении 2,1 млрд рублей в банке. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

"Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Дмитрия Ерохина", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его, сообщили в суде. Новая мера пресечения в отношении Ерохина избрана для проведения с ним следственных действий в рамках нового дела, выделенного в отдельное производство. В пресс-службе суда не уточнили суть нового обвинения, однако отметили, что председателю правления Нота-банка инкриминируется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

По данным материалов первого уголовного дела, по которому осужден Ерохин, руководители банка в 2015 году похитили 1,5 млрд рублей, размещенных на депозите ПАО "Мостотрест", присвоили 321 млн рублей, которые были оформлены в качестве необеспеченного личного займа, а также похитили 350 млн рублей, принадлежавших банку, посредством перечисления их на счет фирмы-однодневки по фиктивному договору.

Останкинский суд Москвы приговорил Дмитрия Ерохина к 8,5 года по делу о хищении у кредитной организации 2,1 млрд рублей. По этому делу также были осуждены другой совладелец Нота-банка, Вадим Ерохин, а также третья фигурантка, Нона Михай.

Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, с хищением в Нота-банке связано уголовное дело полковника МВД России Дмитрия Захарченко: изъятые у него 8,5 млрд рублей являются частью похищенных у банка средств.