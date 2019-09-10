При пожаре в многоквартирном доме в Гельзенкирхене пострадали семеро детей

БЕРЛИН, 10 сентября. /ТАСС/. Десять человек, в том числе семеро детей, пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в городе Гельзенкирхен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на местную пожарную службу.

Состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжелое. По данным спасательных служб, пропавших без вести нет, однако поиск людей, которые могли остаться в здании, продолжается.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.