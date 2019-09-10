В Татарстане возбудили дело после гибели ребенка от ожогов

КАЗАНЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Следователи Татарстана возбудили уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, получившего ожоги при купании. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

"9 сентября в больнице города Набережные Челны умер мальчик 2018 года рождения, ребенок был доставлен 7 сентября с диагнозом "термический ожог туловища и конечностей". По данному факту следственными органами СК РФ по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, утром 7 сентября в городе Мензелинск женщина купала ребенка, в какой-то момент она вышла из ванной. По возвращении она обнаружила его с ожогами тела, после чего отвезла ребенка в медучреждение. По предварительной версии, пока матери не было, ребенок включил кран с горячей водой и обварился кипятком.