В Саратовской области возбуждено дело из-за размещения сотовых станций в помещениях МЧС

САРАТОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве после размещения базовых станций сотовой связи в помещениях МЧС, которые являются госсобственностью. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"По предложению начальника связи ГУ МЧС России по Саратовской области в помещениях зданий пожарных депо, являющихся государственной собственностью, в Вольске, Аткарске, Марксе, Петровске, Энгельсе, Красноармейске, Балакове и Базарном Карабулаке одним из операторов сотовой связи незаконно размещено 9 базовых станций. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что станции были размещены еще в декабре 2017 года. Тогда же была совершена притворная сделка с индивидуальным предпринимателем, который был родственником одного из сотрудников регионального главка. По данным Генпрокуратуры, предприниматель получил по этому договору более 1,8 млн рублей.

Теперь причастным к мошенничеству может грозить лишение свободы на срок до 10 лет.