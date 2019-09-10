Сотрудник ульяновского отделения банка получил тюремный срок за хищение

УЛЬЯНОВСК, 10 сентября. /ТАСС/. Суд Ульяновска приговорил сотрудника отделения банка в регионе к пяти годам и трем месяцам колонии общего режима за хищение средств кредитного учреждения на сумму более 26 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"[Мужчина] признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 4 ст. 159.6 УК РФ ("Мошенничество в сфере компьютерной информации, в том числе совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Засвияжский районный суд города Ульяновска признал указанного гражданина виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и приговорил к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 250 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

С осужденного также определено взыскать причиненный банку ущерб. Его сумма превышает более 26 млн рублей. Установлено, что экономист ульяновского отделения одного из банков разработал план хищения принадлежащих кредитному учреждению средств. Он вводил в компьютерную базу данных недостоверную информацию, что позволяло увеличивать лимит денежных средств на его личном счете, а также на счете второго участника аферы.

Сотрудник кредитного учреждения скрывался от следствия и суда в Московской и Ленинградской областях. Он находился в розыске, 31 мая был задержан. Сообщник сотрудника ранее был признан судом виновным и лишен свободы.