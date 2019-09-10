Один человек погиб в ДТП в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и четыре пострадали в дорожно-транспортном происшествии в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, сообщил ТАСС инспектор УГИБДД МВД по КЧР Ибрахим Токов.

"Около 13:50 на 21 км ФАД "Подъезд от автодороги А-155 МЦО Архыз" произошло столкновение двух автомобилей, после чего один из них загорелся. В результате происшествия водитель автомомобиля ВАЗ-2108 погиб на месте, пассажира этой же машины доставили в лечебное учреждение", - рассказал Токов.

Он добавил, что пассажиры и водитель автомобиля Nissan Maxima доставлены в больницу, среди пассажиров есть 15-летний подросток. Водитель находится в реанимации, его состояние тяжелое.