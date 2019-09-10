Суд продлил на два месяца арест дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Советский суд Махачкалы продлил на два месяца арест журналиста дагестанского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель суда.

"Сегодня Советский районный суд Махачкалы продлил Абдулмумину Гаджиеву срок содержания под стражей на два месяца - до 13 ноября", - сказал собеседник агентства.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар", мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).

18 июня Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль.