Машина сбила двух детей на тротуаре в поселке в Подмосковье

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Машина в подмосковном поселке Обухово, врезавшись в ограждение, выехала на тротуар, где находились двое детей, они госпитализированы. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"В поселке Обухово Богородского городского округа на улице Московская возле дома 2 женщина на автомашине KIA врезалась в ограждение на дороге, машина залетела на тротуар, где находились двое детей 12-13 лет. Они госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливая подробности инцидента.