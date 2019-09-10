Полицейские изъяли в нижегородском Арзамасе контрафактные сигареты на 10 млн рублей

ТАСС, 10 сентября. Сотрудники полиции и УФСБ по Нижегородской области изъяли со склада в городе Арзамасе более 100 тыс. контрафактных пачек с сигаретами на сумму около 10 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте ГУ МВД по региону.

"В одном из складских помещений на ул. Калинина полицейские изъяли более 100 тыс. немаркированных пачек с сигаретами. Часть изъятого контрафакта оклеена акцизными марками, вызывающими сомнение в подлинности. По предварительным оценкам, рыночная стоимость изъятого полицейскими товара составляет около 10 млн рублей", - указано в сообщении.

Изъятая табачная продукция направлена на экспертизу, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171. УК РФ ("Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки"). Санкция статьи предусматривает штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до шести лет.