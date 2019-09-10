Грузчик в Пятигорске украл 9 млн рублей из магазина, откуда его уволили

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший грузчик пятигорского магазина, которого уволили несколько месяцев назад за опоздания на работу, стал фигурантом двух уголовных дел о краже 9 млн рублей из кассы торговой организации. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

"В результате проведенного комплекса разыскных мероприятий и изучения записей с камер видеонаблюдения полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний житель Кировского городского округа, который работал в магазине грузчиком, а несколько месяцев назад был уволен за неоднократные опоздания на работу. Мужчина, воспользовавшись невнимательностью со стороны сотрудников, похитил ключи от помещений, проник в торговый зал и взял из кассы деньги", - рассказали в МВД.

При обыске в доме грузчика полицейские изъяли 1,5 млн рублей, уточнили в ведомстве. "Гражданин доставлен в отдел внутренних дел, где сознался в содеянном. Он пояснил, что часть денег потратил на покупку автомобиля", - добавили в МВД.

Возбуждены два уголовных дела, предусмотренных ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере), которые сейчас соединили в одно производство.