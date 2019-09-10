Арестован обвиняемый в убийстве ЧОПовцев и нападениях на инкассаторов в Химках в 2017 году

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в убийстве сотрудников ЧОП и серии нападений на инкассаторов в Химках в 2017 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Московской области предъявлено обвинение 48-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего), по факту нападения на инкассаторов в Химках. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СК.

Мужчина был задержан во время очередного нападения на отделение банка в Москве. Фигурант дал развернутые показания. "В жилище обвиняемого, а также в дачном доме проведены обыски, в ходе которых изъято ружье, а также боеприпасы, среди которых обнаружены патроны, идентичные с гильзами, изъятыми с мест происшествия в Химках и Солнечногорске", - сообщили в СК. По данным СК, 20 января 2017 года на инкассатора ООО "Инкахран сервис" и сотрудника ЧОП, завершивших инкассацию в ТЦ "Лига" в Химках напали с ружьем. В результате 38-летний сотрудник ЧОП погиб, инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денег. Нападавший с места преступления скрылся.

Следователи также установили причастность обвиняемого к вооруженному нападению 12 ноября 2014 года у входа в "Ашан" в поселке Андреевка на сотрудника ООО "ЧОП "Форт-М", перевозившего деньги. Потерпевший погиб от огнестрельных ранений, у него были похищены не менее 8 млн рублей.

"Помимо этого мужчина обвиняется еще в трех разбойных нападениях, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков на территории Москвы и Московской области. Тогда нападавшему удалось похитить денежные средства в общей сумме более 4 млн 800 тыс. рублей, свыше $40 тыс. и более $37 тыс.", - сообщили в пресс-службе СК. Эти уголовные дела находятся в производстве органов полиции, материалы по ним уже запрошены следственными органами СК России по Московской области.