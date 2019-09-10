Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы КЧР за финансирование терроризма

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против жительницы Карачаево-Черкесии, которая, по данным следователей, осуществляла финансирование запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.

"УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике возбудило уголовное дело в отношении жительницы республики, оказывавшей финансовую поддержку лицам, участвующим в деятельности международных террористических организаций", - сообщили в управлении.

Отмечается, что женщина организовала канал переправки денежных средств в Сирию для экстремистской организации "Исламское государство", ее деятельность пресечена правоохранителями. Жительница республики задержана и находится под стражей.