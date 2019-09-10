СК возбудил дело из-за предоставления детям-сиротам некачественного жилья под Ярославлем

ТАСС, 10 сентября. Следственный комитет по результатам проведенной проверки возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за некачественного жилья, предоставленного в 2015 году в Ярославской области детям-сиротам, сообщается на сайте СК России.

"На днях в СМИ прозвучала информация о том, что в поселке Борисоглебском Ярославской области для детей-сирот построили дом за счет средств областного бюджета, однако, по словам жильцов, квартиры непригодны для проживания. По результатам проведенной следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области доследственной проверки по озвученным СМИ фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, дом для детей-сирот в поселке Борисоглебском при существенных недочетах ввели в эксплуатацию в 2015 году. Инспекция Гостройнадзора по региону при последующем осмотре дома выявила нарушения правил и норм технической эксплуатации жилого фонда. После озвученного специалистами заключения местная администрация не предприняла каких-либо мер, чтобы устранить выявленные недостатки.