Обвинившую Неймара в изнасиловании модель заподозрили в ложном доносе

ТАСС, 10 сентября. Полиция бразильского штата Сан-Паулу возбудила уголовное дело против модели Нажилы Триндади, которая в мае этого года обвинила в изнасиловании футболиста парижского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и национальной сборной Бразилии Неймара. Об этом сообщил во вторник телеканал Globo.

По его информации, 26-летняя бразильянка подозревается в совершении таких преступлений, как использование судебной процедуры в мошеннических целях, ложный донос и вымогательство. Другим фигурантом этого дела стал бывший муж модели Эстивенс Алвес, которого следователи считают соучастником экс-супруги. Материалы расследования были направлены в прокуратуру - теперь она должна решить, достаточно ли собранных улик для обращения в суд с запросом о предъявлении обвинений в адрес Триндади и Алвеса.

В конце мая Триндади направила в отделение полиции города Санту-Амару (юго-восточный штат Сан-Паулу) заявление, в котором обвинила Неймара в изнасиловании. Согласно утверждению истицы, преступление произошло 15 мая в Париже, куда она приехала по приглашению игрока. Затем женщина, по ее словам, вернулась в Бразилию, однако не сразу решилась обратиться за помощью в правоохранительные органы.

Когда информация об обвинениях попала в прессу, Неймар опубликовал в Instagram видеообращение, в котором категорически отверг слова модели. Он заявил, что стал жертвой мошенников, вымогавших деньги. В начале августа суд встал на сторону футболиста: иск об изнасиловании был отклонен за недостаточностью улик. Триндади заявила о своем несогласии с этим решением.