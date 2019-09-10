Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Автоавария с участием четырех машин, в том числе мусоровоза, произошла на Киевском шоссе в Москве, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Киевском шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей, среди которых один мусоровоз. Водитель грузового транспорта пострадал", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили факт аварии. "Произошло столкновение четырех транспортных средств, информация о пострадавших уточняется. Движение не перекрыто", - сказали в пресс-службе.