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Один человек пострадал в результате ДТП на Киевском шоссе в Москве

Авария произошла с участием четырех автомобилей, среди которых один мусоровоз

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Автоавария с участием четырех машин, в том числе мусоровоза, произошла на Киевском шоссе в Москве, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Киевском шоссе произошла авария с участием четырех автомобилей, среди которых один мусоровоз. Водитель грузового транспорта пострадал", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции подтвердили факт аварии. "Произошло столкновение четырех транспортных средств, информация о пострадавших уточняется. Движение не перекрыто", - сказали в пресс-службе.

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По словам собеседника агентства, на место ожидается прибытие кинологов. Кроме того, устанавливается личность звонившего
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