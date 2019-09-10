Крупная авария на магистральном водоводе произошла в Тамбове

ТАМБОВ, 10 сентября. /ТАСС/. Прорыв магистрального водовода диаметром 600 мм произошел в северной части Тамбова. В результате этого было нарушено водоснабжение трех больниц, дома ребенка и сотни жилых домов, сообщил ТАСС замглавы Тамбова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Панков.

"Порыв магистрального водовода 600 мм произошел сегодня вечером в районе дома №63 б по улице Рылеева. Сейчас формируются ремонтные бригады, необходимо определить характер повреждения, после этого мы сможем говорить о сроках устранения аварии", - сказал Панков.

По данным администрации города, в зону, где было снижено давление воды, попали три больницы, дом ребенка и несколько крупных микрорайонов города - Майский, Уютный, Северный, Телецентр, Ласки и ряд других. В них проживают более 50 тыс. человек.