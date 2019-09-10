Суд в Перми приговорил к различным срокам 18 человек за хищения у бизнесменов

ПЕРМЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Свердловский районный суд Перми приговорил к лишению свободы организатора преступного сообщества и его соучастников, которые похитили у более чем 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей свыше 23 млн рублей. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

"Осужден организатор и 17 членов преступного сообщества, похитившие у предпринимателей мошенническим путем более 23 млн рублей. В результате действий преступников пострадало более 200 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил Югова (организатор преступного сообщества - прим. ТАСС) к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, шести соучастникам определено наказание от шести до восьми лет лишения свободы в колонии общего режима, другие 11 получили условные сроки наказания от двух до четырех лет лишения свободы", - сказано в сообщении.

Глава сообщества признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере"), п. п. "а, в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц"), ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). Участники, в зависимости от степени участия в совершенных преступлениях, по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой лиц, в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 210 УК РФ ("Участие в преступном сообществе").

Один из подсудимых организовал преступное сообщество, члены которого с июля 2012 года по ноябрь 2013 года совершали хищение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей путем изготовления и сбыта поддельных банковских гарантий. С целью реализации преступного умысла злоумышленники создали законспирированные офисы, в которых изготавливали поддельные документы с помощью специального оборудования: печатных и гравировальных станков, печатей и бланков крупных российских банков. Для обналичивания денег они зарегистрировали более 20 различных организаций на подставных лиц, подконтрольных организатору сообщества.