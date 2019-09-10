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Источник: Красную площадь в Москве проверяют после звонка об угрозе

По словам собеседника агентства, на место ожидается прибытие кинологов. Кроме того, устанавливается личность звонившего

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверяют Красную площадь в центре Москвы после анонимного звонка об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва на Красной площади. На месте работают представители оперативных служб, ожидается прибытие кинологов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас информация проверяется, одновременно устанавливается личность звонившего.

В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ не стали комментировать ТАСС данную информацию.

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