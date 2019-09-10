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Сухая трава загорелась под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м

Пожар тушат 45 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой растительности произошло во вторник вечером на берегу озера в ростовском городе Батайске на площади 2 тыс. кв. м. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"20:46 мск, Ростовская область, город Батайск, северная окраина озера Соленое, [произошло] загорание сухой растительности. Ориентировочная площадь 0,2 га. Угрозы населенному пункту нет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара задействовано 45 человек, 15 единиц техники, в том числе 39 человек и 11 единиц техники от МЧС.

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