Источник: информация об угрозе взрыва на Красной площади в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверили Красную площадь после анонимного звонка об угрозе взрыва и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал он.

Ранее во вторник источник в экстренных службах сообщил ТАСС о поступлении анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве на Красной площади. Личность звонившего устанавливается. В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ не стали комментировать ТАСС данную информацию.