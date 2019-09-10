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Источник: информация об угрозе взрыва на Красной площади в Москве оказалась ложной

Подозрительные предметы не были обнаружены

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники оперативных служб проверили Красную площадь после анонимного звонка об угрозе взрыва и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена, подозрительных предметов не обнаружено. Угроза взрыва оказалась ложной", - сказал он.

Ранее во вторник источник в экстренных службах сообщил ТАСС о поступлении анонимного звонка о якобы заложенном взрывном устройстве на Красной площади. Личность звонившего устанавливается. В центре по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ не стали комментировать ТАСС данную информацию.

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