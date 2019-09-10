AP: в Иллинойсе товарный поезд сошел с рельсов

НЬЮ-ЙОРК, 10 сентября. /ТАСС/. Товарный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, частично сошел с рельсов и вызвал пожар во вторник на отрезке железной дороги в 14 км южнее американского города Сент-Луис (штат Иллинойс). Авария привела к эвакуации школ, сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на транспортную компанию Union Pacific.

По ее данным, в загоревшемся первым вагоне-цистерне находилось жидкое вещество, обычно использующееся в качестве растворителя. В Union Pacific утверждают, что дым не представляет значительной опасности для здоровья людей. Однако местная полиция распорядилась провести эвакуацию трех школ, из которых учеников и преподавателей перевезли в другое учебное заведение, расположенное на удалении от места аварии.

По данным AP, не менее десяти вагонов сошли с рельсов. Сообщений о пострадавших не поступало.