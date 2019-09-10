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СМИ: пассажирский лайнер совершил вынужденную посадку в Канаде после столкновения с птицей

На его борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал

ОТТАВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пассажирский самолет канадского лоукостера Swoop совершил вынужденную посадку в городе Эбботсфорд (провинция Британская Колумбия) после столкновения с птицей. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Инцидент произошел во время взлета из аэропорта Эбботсфорда, расположенного в 55 км к востоку от Ванкувера. Лайнер Boeing-737 успешно приземлился через 10 минут после вылета. На его борту находились 176 пассажиров, никто не пострадал.

Борт следовал в Эдмонтон (провинция Альберта). Ожидается, что пассажиры вылетят в пункт назначения в ближайшее время.

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