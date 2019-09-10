На Камчатке арестовали женщину, утопившую двоих своих детей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Жительница Вилючинска на Камчатке арестована по обвинению в убийстве двоих своих малолетних детей, сообщила в среду пресс-служба регионального управления СК.

"Жительнице Вилючинска 1992 года рождения предъявлено обвинение в убийстве двух малолетних детей. Судом в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 9 сентября женщина вместе со своими детьми (полуторамесячной девочкой и пятилетним мальчиком) вошла в воду бухты Крашенинникова близ Вилючинска. Мать удалось вытащить на берег очевидцам происшествия совместно с полицией, но девочка к этому времени уже не подавала признаков жизни, а мальчик умер по дороге в больницу.

По предварительным данным, к поступку женщину подтолкнула измена отца девочки. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.