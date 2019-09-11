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Летевший в Китай самолет вернулся в Екатеринбург из-за сигнала датчика неисправности

На борту лайнера находилось порядка 300 пассажиров

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании iFly, следовавший из Екатеринбурга в китайский курортный город Санья, после вылета вернулся в аэропорт. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Рейс F7-9885 Екатеринбург - Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 01:24 мск в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпании. В настоящее время идет регистрация на рейс, плановое время вылета рейса в пункт назначения - 08:30 мск", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС источник в экстренных службах региона, пилоты приняли решение вернуться в Екатеринбург из-за сработавшего датчика неисправности. Собеседник уточнил, что на борту самолета находилось порядка 300 пассажиров.

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