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Пожар на складе ГСМ в Нижегородской области полностью потушен

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м
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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

ТАСС, 11 сентября. Пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) окончательно потушен в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону в среду.

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"Пожар на складе в Богородском районе потушен", - сказано в сообщении.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник, пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Пожар был локализован на площади 5 тыс. кв. м. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь была оказана на месте.

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