СК возбудил дело после гибели горняка на руднике "Удачном" в Якутии

ТАСС, 11 октября. Следственное управление Следственного комитета по Республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело после гибели рабочего на шахте "Удачный" в августе текущего года. Как сообщила в среду ТАСС и.о. старшего помощника руководителя управления Анна Колесник, по делу уже опрошены свидетели и назначены медицинские экспертизы.

"Следственными органами СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ - нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Произведен осмотр места происшествия, уже опрошены свидетели. Следователи назначили необходимые медицинские экспертизы", - сообщила Колесник.

Было установлено, что 10 августа около 17:05 (11:05 мск) при проезде вентиляционной перемычки, расположенной на глубине 465 м, электрослесарь, получив удар одной из транспортных лент, упал с самосвала. В результате падения он получил множественные переломы костей таза, и впоследствии от полученных повреждений умер в больнице.

Как поясняли ТАСС в компании, после смерти работника выплачивается страховое возмещение в размере 2 млн рублей. Случившееся не повлияло на работу предприятия. Также, в рамках корпоративных стандартов социальной поддержки предусмотрены ежемесячные выплаты семье погибшего в размере 125% средней месячной заработной платы работника.

"Удачный" - крупнейший подземный рудник "Алросы". Находится в городе Удачный в Мирнинском районе на западе Якутии. "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов (в каратах), компания ведет добычу на территории Якутии и Архангельской области.