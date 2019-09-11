Возгорание сухой травы под Ростовом ликвидировано на площади 10 тыс. кв. м

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 сентября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы у озера в городе Батайске Ростовской области ликвидировано, площадь пожара достигла 10 тыс. кв. метров, сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального главка МЧС.

Сухая трава загорелась под Ростовом во вторник вечером. Изначально площадь пожара составляла 2 тыс. кв. метров.

"Батайск, район Соленого озера, загорание [травы] ликвидировано в 02:55 на площади 1 га", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в тушении пожара было задействовано 45 человек, 15 единиц техники, в том числе 39 человек и 11 единиц техники от МЧС.