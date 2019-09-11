СМИ: в Японии из-за жары госпитализированы 12 учеников начальной школы

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 12 учеников начальной школы в префектуре Ямагути были в среду госпитализированы с признаками теплового удара. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что во время школьных спортивных соревнований, проходивших на спортивной площадке школы, 37 детям стало нехорошо. 12 школьников были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.

На этой неделе в Японию снова вернулась изнуряющая жара, стрелки термометров держатся на отметке выше 35 градусов Цельсия. В общей сложности в этом году от последствий жары в Японии скончались около 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.