Роспотребнадзор не выявил загрязнения воздуха на месте пожара в Нижегородской области

ТАСС, 11 сентября. Специалисты управления Роспотребнадзора по Нижегородской области не выявили превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в жилой зоне поселка Дружный Богородского района, рядом с которым вечером во вторник загорелся склад с горюче-смазочными материалами. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления.

"По результатам лабораторного контроля атмосферного воздуха, который начался сразу после сообщения о пожаре и продолжался всю ночь, в близлежащей жилой застройке превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ нет", - отметили в управлении.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник, пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Пожар на площади 5 тыс. кв. метров был потушен в 02:10 мск 11 сентября. По данным регионального Минздрава, в результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь была оказана на месте.