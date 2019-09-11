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Три человека погибли на пожаре в частном доме в Астраханской области

Горели жилой дом и хозяйственная постройка на площади 105 кв. м

АСТРАХАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы начали проверку по факту гибели трех человек на пожаре в частном доме в Астраханской области, который произошел в ночь на 11 сентября. От этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По предварительным данным установлено, что в ночь на 11 сентября 2019 года произошел пожар в частном доме по улице Речной в Володарском районе области. После локализации пожара обнаружены тела троих человек: двух мужчин 1961 и 1973 годов рождения, а также женщины 1932 года рождения. Проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, пожар произошел в 01:16 (00:16 мск). Огонь охватил жилой дом и хозяйственную постройку на площади 105 кв. м. Ликвидировали возгорание в 02:40 (01:40 мск).

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