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Посол России заявил, что почти 90 россиян погибли в Турции с начала туристического сезона

Несчастные случаи зачастую связаны с состоянием здоровья отдыхающих и злоупотреблением преимуществами системы "все включено", отметил Алексей Ерхов
Посол России в Турции Алексей Ерхов Сергей Фадеичев/ТАСС
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Посол России в Турции Алексей Ерхов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти 90 граждан России погибли с начала туристического сезона в Турции. Как сообщил в среду ТАСС посол России в Турции Алексей Ерхов, это связано с ростом туристического потока в республику.

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"Нынешний туристический сезон, который еще не завершился, к сожалению, оказался очень тяжелым по числу происшествий с российскими туристами на юге Турции. На сегодняшний день зафиксировано 88 летальных случаев и порядка 40 фактов медицинской эвакуации, - отметил дипломат. - Это объясняется увеличивающимся турпотоком из России. В прошлом году Турцию посетили около 6 млн наших граждан, в этом году, как ожидается, их должно быть больше".

По словам Ерхова, несчастные случаи зачастую связаны с состоянием здоровья отдыхающих. "Речь идет о людях преклонного возраста, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые приезжают в Турцию, где погодно-климатические условия значительно отличаются от российских", - добавил посол.

Он также указал, что причиной трагедий становится и злоупотребление преимуществами системы "все включено". "Мало кто знает, что употребление алкогольных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев. Таким образом, все финансовые расходы ложатся на пострадавших и их близких", - подчеркнул дипломат.

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