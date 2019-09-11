Parisien: на западе Франции хулиганы сожгли более десятка машин

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Хулиганы сожгли дюжину автомобилей после столкновений с полицией минувшей ночью в городе Кемпер на западе Франции. Как сообщила газета Le Parisien, поводом для конфликта послужило задержание за езду без шлема владельца мотороллера, который участвовал в нелегальных ночных гонках по городским улицам.

После ареста подростки вышли на улицы. Они поджигали машины, мусорные баки, забрасывали полицейских камнями. В район столкновений были стянуты дополнительные силы полиции и жандармерии, однако стражи порядка не вмешивались в ситуацию, дабы не провоцировать хулиганов на новые действия.

Беспорядки продолжались всю ночь. Сейчас ситуация нормализовалась, отмечает газета.