{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Parisien: на западе Франции хулиганы сожгли более десятка машин

Также подростки поджигали мусорные баки и забрасывали полицейских камнями

ПАРИЖ, 11 сентября. /ТАСС/. Хулиганы сожгли дюжину автомобилей после столкновений с полицией минувшей ночью в городе Кемпер на западе Франции. Как сообщила газета Le Parisien, поводом для конфликта послужило задержание за езду без шлема владельца мотороллера, который участвовал в нелегальных ночных гонках по городским улицам.

После ареста подростки вышли на улицы. Они поджигали машины, мусорные баки, забрасывали полицейских камнями. В район столкновений были стянуты дополнительные силы полиции и жандармерии, однако стражи порядка не вмешивались в ситуацию, дабы не провоцировать хулиганов на новые действия.

Беспорядки продолжались всю ночь. Сейчас ситуация нормализовалась, отмечает газета.

Теги
Франция
Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела "Седьмой студии" в связи с нарушениями
Гособвинение выступило против возврата дела
Читать полностью