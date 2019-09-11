В Новой Москве задержали водителя, скрывшегося с места ДТП

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудники московской полиции задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб пассажир. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Москве.

"Установлено, что водитель автомобиля Hyundai Trajet двигался по Калужскому шоссе в районе 29 км, и, не справившись с управлением, совершил наезд на мачту городского освещения. От удара один из пассажиров - 18-летний житель столицы - от полученных травм скончался на месте, второй пассажир с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Водитель автомобиля, оставив место ДТП, скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.

В результате разыскных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 18-летний житель столицы.

"Установлено, что задержанный управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения установленного образца и без прохождения процедуры его получения", - подчеркнули в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.