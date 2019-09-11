Почти половина жителей Львова осталась без воды

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Жители трех районов Львова, в том числе крупнейшего - Сиховского, с раннего утра среды остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе. О происшествии сообщается на сайте Львовского городского совета.

"Ночью произошла авария на водопроводе: Сихов, Франковский и часть Железнодорожного района без водоснабжения", - говорится в сообщении горсовета.

Уточняется, что водоснабжение было нарушено в 04:00 по местному времени (совпадает с московским). Предприятие "Львовводоканал" рассчитывает ликвидировать аварию к 15:00 среды.

Как отмечает издание "Украинские новости", в оставшейся без водоснабжения части города проживает примерно 300 тыс. человек. Общее население Львова составляет около 700 тыс. человек.