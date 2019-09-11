{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела "Седьмой студии" в связи с нарушениями

Гособвинение выступило против возврата дела
Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Кирилл Серебренников и Алексей Малобродский
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему

"Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела", - сказала судья Ирина Аккуратова.

Суд в среду проводит первое заседание после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". Адвокаты и подсудимые в основном поддержали возвращение дела прокурору, заявив в то же время о невиновности и попросив о продолжении рассмотрения дела и вынесении оправдательного приговора.

"Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию. Если вы видите такой выход из этой ситуации, то пусть будет так. С первых дней этого дела нам шили это дело, говоря, что такого еще не было", - заявил Серебренников.

Гособвинение выступило против возврата дела в прокуратуру. "Суд поставил перед нами вопрос, на который мы не можем возразить, так как суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения. Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов", - сказал гособвинитель.

Дело "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы 25 октября 2018 года начал рассматривать по существу дело в отношении Кирилла Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и бывшего сотрудника Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум. Все фигуранты дела освобождены под подписку о невыезде.

Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство в связи с признанием ею своей вины, было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

Теги
РоссияСеребренников, Кирилл СеменовичСитуация вокруг "Седьмой студии"Дело Кирилла Серебренникова
Дело Пола Уилана
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану 17 сентября
Ранее суд продлил арест Полу Уилану до 29 октября
Читать полностью