Суд поставил вопрос о возвращении прокурору дела "Седьмой студии" в связи с нарушениями

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы в среду поставил перед сторонами процесса вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, передает корреспондент ТАСС.

"Суд ставит перед сторонами вопрос о возвращении в прокуратуру в связи с неустранимыми нарушениями в обвинительном заключении данного дела", - сказала судья Ирина Аккуратова.

Суд в среду проводит первое заседание после получения результатов комплексной экспертизы, которая была расценена защитой как "развал позиции обвинения". Адвокаты и подсудимые в основном поддержали возвращение дела прокурору, заявив в то же время о невиновности и попросив о продолжении рассмотрения дела и вынесении оправдательного приговора.

"Ваша честь, я целиком полагаюсь на ваши знания и вашу квалификацию. Если вы видите такой выход из этой ситуации, то пусть будет так. С первых дней этого дела нам шили это дело, говоря, что такого еще не было", - заявил Серебренников.

Гособвинение выступило против возврата дела в прокуратуру. "Суд поставил перед нами вопрос, на который мы не можем возразить, так как суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения. Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов", - сказал гособвинитель.

Дело "Седьмой студии"

Мещанский суд Москвы 25 октября 2018 года начал рассматривать по существу дело в отношении Кирилла Серебренникова, продюсеров Юрия Итина, Алексея Малобродского и бывшего сотрудника Министерства культуры РФ Софьи Апфельбаум. Все фигуранты дела освобождены под подписку о невыезде.

Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство в связи с признанием ею своей вины, было возвращено судом в прокуратуру для устранения нарушений.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, полагает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.