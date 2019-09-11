Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста обвиняемому в шпионаже Уилану 17 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд 17 сентября рассмотрит жалобу на продление ареста гражданину США и других государств Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

"Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста Уилану 17 сентября. Мой подзащитный сейчас знакомится с делом, пока что он прочитал первый том. В деле весьма большой объем материалов", - сказала она.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабря прошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

В конце августа Лефортовский суд Москвы продлил арест Уилану до 29 октября.