Суд оштрафовал парламентария Бурятии за участие в незаконном митинге

УЛАН-УДЭ, 11 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей депутату Народного Хурала (парламента) Бурятии Баиру Цыренову, участвовавшему 9 сентября в несанкционированном митинге несогласных с результатами выборов мэра города на площади Советов в центре Улан-Удэ.

"Признать виновным в совершении правонарушения по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. рублей", - огласила решение судья Наталья Матвеева.

Решение суда может быть обжаловано в течение десяти суток. Адвокат депутата Сергей Федоров заявил журналистам, что его подзащитный воспользуется этим правом. Вину Цыренов не признал.

9 сентября в центре Улан-Удэ началась несанкционированная акция, в ходе которой собравшиеся потребовали отменить результаты прошедших 8 сентября выборов мэра города.

Прямые выборы мэра прошли впервые за 12 лет. На выборах сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев, выдвинутый от КПРФ, набрал 36,58% голосов. Он уступил победу и. о. главы города Игорю Шутенкову, который шел на выборы как самовыдвиженец и получил 52,52% голосов. По данным регионального отделения КПРФ, депутата Народного Хурала, секретаря отделения партии по агитационно-пропагандистской работе Цыренова задержали 10 сентября. Вместе с ним был задержан помощник депутата Алексей Ихиритов.