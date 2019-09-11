Источник: истребитель МиГ-31БМ совершил вынужденную посадку в Перми из-за возгорания

ТАСС, 11 сентября. Истребитель МиГ-31БМ экстренно сел на аэродром Большое Савино в Пермском крае в связи с возгоранием. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

"МиГ-31БМ совершил экстренную посадку в Большом Савино из-за возгорания. В результате авиационного инцидента никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.

МиГ-31БМ оснащен современной системой управления, дальность обнаружения цели достигает 320 км, радиус поражения - 280 км. Самолет способен одновременно сопровождать до 10 воздушных целей.

Пресс-служба Центрального военного округа утром 11 сентября сообщила о завершении учений по комплексному боевому применению сверхзвуковых высотных истребителей МиГ-31БМ и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Пермском крае и Челябинской области с участием более 20 самолетов.