Суд приговорил к пяти годам фигурантов дела о незаконном изготовлении оружия под Ивановом

ТАСС, 11 сентября. Суд в Ивановской области вынес приговор двум жителям Кинешмы по уголовному делу о незаконном изготовлении и сбыте оружия. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УФСБ по области.

"Фигуранты уголовного дела 1978 и 1980 годов рождения признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ст. 222.1 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ст. 223 УК РФ ("Незаконное изготовление оружия"). Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет с отбыванием в колонии строгого и общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей каждому", - сообщили в пресс-службе.

Следствием и судом установлено, что осужденные организовали подпольную мастерскую по изготовлению автоматического огнестрельного оружия из охолощенного. Мужчины были задержаны сотрудниками УФСБ при попытке продажи изготовленного автомата АК-103 и патронов калибра 7,62 мм. В ходе следственных действий из незаконного оборота изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, более 50 патронов различного калибра и 2,5 кг пороха.