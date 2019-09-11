СМИ: россиянин приговорен к пяти годам тюрьмы в Эстонии за шпионаж

ТАЛЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Харьюский уездный суд Эстонии приговорил к пяти годам тюремному заключению гражданина РФ, обвиненного в шпионаже против Эстонии, сообщила в среду газета Postimees.

По данным издания, в мае этого года Полиция безопасности (КаПо) задержала гражданина РФ с инициалами А. А. (имя не разглашается), которого обвинили в "ненасильственных действиях, направленных против независимости и территориальной целостности Эстонской Республики". Обвиняемый пошел на сделку со следствием. Суд 29 августа назначил ему пять лет лишения свободы.

Пресс-секретарь КаПо отказался представить газете детали обвинения, указав, что расследование обстоятельств дела продолжается.