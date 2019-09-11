Суд продлил арест основателю "Нового потока"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы продлил до 12 декабря срок содержания под стражей основателю и владельцу группы компаний "Новый поток" Дмитрию Мазурову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Об этом ТАСС в среду сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Мазурову срока содержания под стражей. Он останется в СИЗО до 12 декабря", - сказал собеседник агентства.

Тверской суд Москвы 15 июля избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 сентября. Свою вину Мазуров не признает. Как следует из материалов дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ), оно было возбуждено после заявления главы Сбербанка Германа Грефа. Согласно материалам дела, Сбербанк выдал кредит на $29 млн, что по курсу ЦБ составляло свыше 1,8 млрд рублей, а "указанный кредит Мазуров вместе с неустановленными лицами распределил по своему усмотрению".