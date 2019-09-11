Пять человек пострадали в ДТП в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали в результате ДТП, которое произошло днем 11 сентября в Архангельске. Как сообщается в среду на сайте регионального управления МЧС, среди пострадавших четыре ребенка и одна девушка 1997 года рождения. Все они доставлены в лечебные учреждения.

По данным ведомства, около 11 утра в Архангельске на перекрестке улицы Папанина и Окружного шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии пять пассажиров машины "Лада-Ларгус" были доставлены в медицинские учреждения, среди них четверо детей.

По данным заместителя начальника караула 2-й пожарно-спасательной части Никиты Кривоногова, возраст пострадавших детей - от 7 до 14 лет. У них подозревают сотрясение мозга и переломы.