В Ингушетии суд продлил арест женщине, обвиняемой в избиении семилетней племянницы

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на два месяца арест женщине, обвиняемой в избиении семилетней племянницы, которой впоследствии ампутировали часть руки, сообщили ТАСС в суде.

"Обвиняемой в избиении семилетней девочки продлили срок содержания под стражей на два месяца", - сказали в суде.

Семилетняя девочка 4 июля была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук. 5 июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. 7 августа врачи провели удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье.

Обвиняемая в избиении ребенка - 35-летняя жительница города Сунжа, которая приходится ей тетей. Она была задержана 4 июля. В отношении нее возбудили уголовное дело, женщина арестована. В рамках расследования уголовного дела были допрошены родители девочки и другие близкие родственники.