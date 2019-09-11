В Калининграде мужчина погиб при пожаре в биотуалете

ТАСС, 11 сентября. Неизвестные подожгли биотуалет рядом со стройплощадкой на улице Павлика Морозова в Калининграде. Как сообщили в среду журналистам в следственном управлении СК РФ по Калининградской области, на месте обнаружено тело мужчины, возбуждено уголовное дело.

"Поступило сообщение о том, что в сгоревшем биотуалете рядом с одной из строительных площадок по улице Павлика Морозова обнаружено тело мужчины с признаками воздействия высоких температур. Поскольку обстановка на месте происшествия свидетельствовала о насильственном характере смерти погибшего, в следственном отделе по Московскому району города Калининграда незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сказано в сообщении СУ СК.

На данный момент на месте работают следователи, полицейские, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Личность погибшего пока не установлена.