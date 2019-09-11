Сотрудник ДПС в Севастополе получил 3,5 года лишения свободы за избиение подчиненного

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Сотрудник ГИБДД, который избил подчиненного, получил 3,5 года лишения свободы. Об этом в среду сообщается на сайте Гагаринского районного суда Севастополя.

"Гагаринский районный суд признал доказанными факты совершения подсудимым указанных преступлений и, исследовав все обстоятельства дела, приговорил мужчину к реальному лишению свободы на 3,5 года, дополнительно лишив его права занимать должности в правоохранительных органах РФ на 2,5 года", - говорится в сообщении.

Мужчину осудили по ч. 3 ст. 286, п. "а", ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с применением насилия").

"Также суд посчитал справедливым лишить подсудимого специального звания "майор полиции". Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - добавили в пресс-службе.

По данным следствия, 4 апреля 2018 года и.о. командира ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю предъявил подчиненному претензию в неисполнении служебных обязанностей из-за больничного, а затем избил его. В мае 2018 года мужчина избил подчиненного, увидев, что патрульный автомобиль был припаркован в неположенном месте.

Как уточнили ТАСС в среду в пресс-службе УМВД по городу Севастополю, преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности. "После проведения служебной проверки сотрудник был уволен из органов внутренних дел", - отметил представитель ведомства.