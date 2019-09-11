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Полиция начала проверку после пожара на складе ГСМ в Нижегородской области

Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м

ТАСС, 11 сентября. Полиция начала проверку после пожара на складе горюче-смазочных материалов, который произошел вечером во вторник в Богородском районе Нижегородской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

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"По факту пожара начата проверка. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и МЧС", - отметили в пресс-службе.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник, пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Пожар на площади 5 тыс. кв. метров был потушен в 02:10 мск 11 сентября. В результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь была оказана на месте. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.

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