Полиция начала проверку после пожара на складе ГСМ в Нижегородской области

"По факту пожара начата проверка. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и МЧС", - отметили в пресс-службе.

Склад ГСМ загорелся в Богородском районе Нижегородской области вечером во вторник, пожару был присвоен максимальный уровень сложности. Пожар на площади 5 тыс. кв. метров был потушен в 02:10 мск 11 сентября. В результате ЧП пострадали два человека: один из них получил ожоги 25% тела и был госпитализирован, второму медицинская помощь была оказана на месте. По предварительным данным, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования.