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ABC: транспортный самолет с двумя членами экипажа на борту разбился в США

Судьба экипажа пока неизвестна

ТАСС, 11 сентября. Транспортный самолет, на борту которого находились два члена экипажа, разбился в окрестностях аэропорта города Толидо (штат Огайо). Об этом в среду сообщила телекомпания ABC.

По ее данным, перевозивший автозапчасти самолет при заходе на посадку рухнул примерно в 03:00 местного времени (10:00 мск) на несколько фур, которые были припаркованы у автострады в двух километрах от аэропорта.

Как отметил управляющий аэропортом Джо Роттердам, самолет развалился на части и загорелся. Прибывшие на место катастрофы пожарные быстро справились с огнем. "Судьба экипажа пока неизвестна, - приводит его слова ABC. - Сигналы бедствия с борта самолета не поступали".

Причины крушения выясняются. Полиция проводит расследование.

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