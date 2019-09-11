В Москве арестовали мужчину по подозрению в краже иконы и креста

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Москвы, подозреваемого в хищении иконы и креста стоимостью свыше 1 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщила замначальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь.

По ее словам, в полицию с заявлением о краже дорогостоящих ювелирных изделий обратился 44-летний местный житель. Он рассказал, что на одном из интернет-сайтов разместил объявление о продаже иконы и нательного креста, выполненных из драгоценных металлов и камней, которые он изготовил сам. "Спустя несколько дней на объявление откликнулся неизвестный мужчина и заявил о намерении приобрести дорогостоящие изделия. Однако во время встречи, взяв икону и крест под предлогом осмотра, злоумышленник убежал с похищенным имуществом. Сумма ущерба составила свыше 1 млн рублей", - рассказала Гузь.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 22-летний неоднократно судимый москвич. В настоящее время ведется поиск похищенного имущества. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.