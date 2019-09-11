Российский турист утонул в море на болгарском курорте

СОФИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Турист из России утонул в районе города Поморие на южном Черноморье Болгарии. Об этом в среду сообщила полиция Бургаса.

"Инцидент с 72-летним туристом из России произошел 10 сентября на пляже в Поморие, его причиной стало мертвое волнение, аналогичное происшествие произошло и на пляже курорта Обзор, где утонул гражданин Украины. Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы", - отмечается в сообщении.

"Генеральное консульство России в Варне проверяет информацию о гибели россиянина", - сообщил ТАСС генеральный консул РФ Владимир Климанов.