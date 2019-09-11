В СК Армении сообщили, что в Гюмри найдено тело военнослужащего 102-й российской базы

ЕРЕВАН, 11 сентября. /ТАСС/. Тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти обнаружено в городе Гюмри. Об этом в среду сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Следственного комитета Армении.

"Погибший 23-летний мужчина являлся военнослужащим 102-й российской базы, дислоцированной в городе Гюмри. На теле погибшего обнаружены порезы", - отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что возбуждено уголовное дело, проводится следствие.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.